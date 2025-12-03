Şehitkamil’den 19 Aileye Tekerlekli Sandalye Desteği

Şehitkamil Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 19 özel ihtiyaçlı bireye 7 akülü ve 13 manuel tekerlekli sandalye teslim etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:58
Şehitkamil Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi 19 özel ihtiyaçlı bireye tekerlekli sandalye desteği sağladı.

Belediye ekipleri, toplam 7 akülü ve 13 manuel olmak üzere 19 tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olan ailelere teslim etti. Sandalyeler, Gazikent, Seyrantepe, Şirinevler, Dündarlı, Sacır, Batıkent, Büyükpınar, Pirsultan, Selehattin Eyyübi, Karacaoğlan, Beylerbeyi ve Kayaönü Mahalleleri'nde adreslerinde ulaştırıldı; ekipler ailelerin taleplerini dinleyip kullanım hakkında bilgilendirme yaptı.

Başkan Umut Yılmaz

"Şehitkamil’de engelleri birer birer kaldırıyoruz"

"Şehitkamil’de engelleri birer birer kaldırıyoruz. Engelli bireylerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve onları sosyal hayata daha güçlü şekilde dahil etmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bugün ihtiyaç sahibi 19 ailemize tekerlekli sandalye desteğimizi ulaştırdık. Her bir hemşehrimizin hayatına dokunmak, onların yüzündeki tebessümü görmek bizim için en büyük güç kaynağıdır"

Engelleri ortadan kaldırmak hepimizin ortak görevi

"Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak yalnızca kamu kurumlarının değil; hepimizin ortak görevidir. Empati kurmak, anlayış göstermek, birlikte aynı hayatın içerisinde yer almak toplumsal olgunluğun temelidir. Şehitkamil’de hiçbir hemşehrimizin kendini dışlanmış, yalnız ya da eksik hissetmesine izin vermeyeceğiz. Hizmetlerimizi planlarken her bireyin ihtiyaçlarına göre yeni çözümler üretmeye devam edeceğiz. ‘Engelsiz bir Şehitkamil’ hedefimiz doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve daha kapsayıcı bir geleceği hep birlikte inşa etmeye kararlıyız."

Vatandaşlar, yıllardır ihtiyaç duydukları araca kavuşmanın rahatlığını ifade ederek Başkan Umut Yılmaz ve belediye ekibine teşekkür etti.

