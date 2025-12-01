Selçuk Bayraktar: 'Geleceğe yürüyebilmek için farklı olmanız gerekiyor' — KÜME Tasarım Etkinliği

Selçuk Bayraktar: "Geleceğe yürüyebilmek için farklı olmanız gerekiyor"

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından düzenlenen "Tasarım İşi" etkinliği, "Her Şey Tasarımdır" mottosuyla gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, KÜME Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bayraktar'ın tasarım ve kökler vurgusu

KÜME Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar’ın tasarım anlayışının temelinde özgünlük ve köklere bağlılık olduğunu belirtti. Bayraktar, Baykar'ın ürünlerinde alışılmışın dışında formlar tercih edildiğini söyleyerek şirketin hikâyesinin "kimseye benzememe" üzerine kurulu olduğunu aktardı.

Konuşmasında rahmetli babasının sözünü hatırlatan Bayraktar, "insanlar uçağı yaptı mı kuşa benzer ama Laz uçak yaptı mı balığa benzer." ifadelerini kullandı. Bayraktar, üretim ve emeğin ülkede olmasının yeterli olmadığını; fikri ve tasarımının dışarıda kaldığı durumlarda ancak takipçi olunabildiğini söyledi.

Bayraktar, köklerin önemine dikkat çekerek: "Köklerden göklere diyoruz. Göklere uzanmak için... O kökler ne kadar güçlüyse ancak göğe uzanabiliyor. Bizim hikayemizde böyle bir kopukluk var." dedi. Ayrıca, özgün olmanın ve farklılaşmanın gerekliliğini şu sözlerle vurguladı: "Geleceğe yürüyebilmek için farklı olmanız gerekiyor."

Baykar tasarımlarının tümünde özgün formlar seçildiğini belirten Bayraktar, "Doğaya bakıp kuş yerine balığı seçtik... bizim uçaklar balığa benziyor. Çünkü Laz kafası." diyerek şirket felsefesine ve köklere güvene işaret etti.

Endüstriyel tasarımın savunma sanayisindeki rolü

Endüstriyel tasarımın mühendislik içindeki önemine değinen Bayraktar, "Bütün savunma sanayisi ürünlerinin neredeyse hepsinde endüstriyel tasarımcıların çok önemli bir rolü var. Veri terminallerinden ikmal yapan sistemlere kadar her tarafında endüstriyel tasarımın dokunuşu var" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Kimlikli ve özgün tasarım çağrısı

KÜME Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, tasarımın çoğunlukla bir soruna çözüm bulma veya ihtiyacı karşılama aracı olduğunu belirtti. "Güçlü tasarım aslında kimlikli tasarımdır. Sen kimliğini ne kadar güçlü tutarsan... tasarım da o kadar güçlü olur." dedi.

Erdoğan Bayraktar, küreselleşmenin farklı kültürleri görünmez kılma eğilimine dikkat çekerek, hayatın birçok alanında başkalarının tasarımlarının kullanıldığını ve bunun kültürel kimliğin korunması açısından sorun teşkil ettiğini ifade etti. Kendi ihtiyaçlarına yönelik özgün çözümler üretip bunları markalaştırmanın önemini vurguladı: "Biz de şimdi hayatımızın her alanında başkalarının zihin dünyalarının ürünü olan tasarımlarla kendi hayatımıza çözümler bulmaya çalışıyoruz."

Kadın çalışmaları, özgün yaklaşımlar ve bildirge

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KÜME'nin kuruluş sürecinden ve kadın çalışmalarındaki yaklaşımdan bahsederek, Batı söyleminin taklit edilmesinden kaçınmanın önemine değindi. "Kadın alanında biz ilk önce kendi toplumumuzda gerçek kadın sorunları nedir bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Sonra da kendi özgün çözümlerimizi üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan Bayraktar, çalışmalarının bilimsel ve sağlam temelli olduğunu belirterek Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi'ni anlattı. Bildirgeyi hazırlarken farklı disiplinlerden akademisyenlerle aylarca çalıştıklarını, dünyadaki örnekleri incelediklerini ve kendi kaynaklarına dönerek farklı prensipler geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca bildirgede, modern dünyada cinsel kimlik üzerinden yürütülen toplum mühendisliği projelerinin kadın hakları açısından bir tehdit teşkil ettiğinin ve bununla mücadele edilmesi gerektiğinin ilk kez yer aldığını belirtti.

Etkinlik, tasarımın kimlik, kökler ve özgün çözümler bağlamında değerlendirilmesine; savunma sanayisi, endüstriyel tasarım ve kadın hakları alanlarında atılacak adımların tartışılmasına zemin hazırladı.

