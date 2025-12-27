DOLAR
Tatvan'da Kar Ulaşımı Vurdu: 40 Köy ve 32 Mezra Yolu Kapandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi; 40 köy ve 32 mezra yolu kapandı, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:46
İlçe merkezinde fırtına ve tipi etkili oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 40 köy ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinde kar yağışı, tipi ve fırtına şeklinde seyretti. Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı Tatvan’ı tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 15 santimetreye ulaşırken, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Özellikle Tatvan–Rahva yolu arasında tipi ve fırtına zaman zaman etkisini artırdı ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı; yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karla mücadele çalışmaları ve vatandaş uyarısı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, uzun süredir kar yağışına hasret kalan gençler yoğun kar yağışını fırsata çevirerek ilçe merkezinde kartopu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

