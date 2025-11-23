Selçuklu'da Temiz Mahalle Temiz Selçuklu Etkinliği 16. Kez Akademi Mahallesi'nde

Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu'nun 'Doğa için Adım Atıyoruz' sloganlı 16. temizlik etkinliği Akademi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:58
Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından Doğa için Adım Atıyoruz sloganıyla yürütülen çevre temizliği etkinlikleri, çevre bilincini artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 16. etkinlik Akademi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan organizasyona Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu çevre gönüllüleri, Selçuklu Gençlik Meclisi, Selçuk Üniversitesi Yeşil Küp Topluluğu üyeleri ile Büyük Selçuklu Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri katıldı. Etkinlik, mahallede temizlik çalışmaları ve farkındalık faaliyetleriyle sürdü.

Başkan Pekyatırmacı'nın vurgusu

Başkan Pekyatırmacı Ahmet Pekyatırmacı: Çevre duyarlılığı hepimizin ortak sorumluluğudur. Selçuklu’da hemşehrilerimize daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar ve sonrasında uygulamalı olarak bu farkındalığı geniş çevrelere yaymak için çalışıyorlar. Bugün burada öğrencilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz temizlik etkinliği, geleceğe hep birlikte sahip çıkmanın en güzel örneklerinden biridir. Amacımız, sadece günü kurtarmak değil; çocuklarımızda ve gençlerimizde kalıcı bir çevre bilinci oluşturmaktır. Selçuklu’da her mahallemizin aynı hassasiyetle hareket etmesini ve temiz çevre anlayışının bir yaşam kültürü haline gelmesini arzu ediyoruz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sağlayan tüm çevre gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

Gerçekleştirilen etkinlikler

Temiz Mahalle Temiz Selçuklu çevre temizliği etkinlikleri kapsamında çevre gönüllüleri bugüne kadar Bosna Hersek, Beyhekim, Yazır, Sancak, Şeyh Şamil, Parsana, Sille, Sille Ak, Buhara, Hüsamettin Çelebi, Dumlupınar, Hanaybaşı, Akşemsettin, Selçuk, Kosova ve 16. mahalle olan Akademi Mahallesi'nde çevre etkinliği gerçekleştirdi.

