Selendi TSM'nin Yeni Başkanı Uzm. Dr. Tuğba Şen Göreve Başladı

Atama ve göreve başlama

Manisa'nın Selendi İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanlığına atanan Uzm. Dr. Tuğba Şen, ilçeye gelerek görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde ataması yapılan Uzm. Dr. Tuğba Şen, Toplum Sağlığı Merkezi olarak vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmetini ulaştırmak için ekip arkadaşlarıyla birlikte gayret edeceklerini vurguladı.

Eğitim ve kariyer bilgileri

Tuğba Şen, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde doğdu ve ilk ile orta öğrenimini burada tamamladı. Akhisar Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra 2021 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Selendi, Şen'in uzman doktor olarak ilk görev yeri oldu.

