Selim’de 65 Öğrenciye "Trafik Dedektifleri" Eğitimi

Selim’de gerçekleştirilen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 65 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Selim İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlendi.

Eğitim içeriği

Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemerinin önemi ve karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Dersler, katılımcıların dikkatini çekecek şekilde teorik anlatımlarla desteklendi.

Uygulamalı parkur ve senaryolar

Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencileri için hazırlanan uygulamalı bölümde, kurulan parkurda doğru yaya davranışları, güvenli geçiş teknikleri ve trafik işaretlerinin anlamları gösterildi. Öğrenciler trafik polislerinin yönlendirmesiyle çeşitli senaryolara katılarak öğrendiklerini pratiğe döktü.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, projenin çocuklarda trafik bilinci oluşturmayı amaçladığını belirterek, eğitimlerin il genelinde devam edeceğini ve farklı okullarda da uygulanacağını ifade etti.

Öğrencilerin görüşleri

Öğrenciler, eğitim sayesinde hem eğlendiklerini hem de önemli bilgiler edindiklerini söyledi.

SELİM’DE 65 ÖĞRENCİYE “TRAFİK DEDEKTİFLERİ” EĞİTİMİ” VERİLDİ(KARS-İHA)