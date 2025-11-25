Selim’de 65 Öğrenciye "Trafik Dedektifleri" Eğitimi

Selim’de 65 9. sınıf öğrenciye Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Dedektifleri kapsamında teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:16
Selim’de gerçekleştirilen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 65 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitim, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Selim İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlendi.

Eğitim içeriği

Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemerinin önemi ve karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Dersler, katılımcıların dikkatini çekecek şekilde teorik anlatımlarla desteklendi.

Uygulamalı parkur ve senaryolar

Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencileri için hazırlanan uygulamalı bölümde, kurulan parkurda doğru yaya davranışları, güvenli geçiş teknikleri ve trafik işaretlerinin anlamları gösterildi. Öğrenciler trafik polislerinin yönlendirmesiyle çeşitli senaryolara katılarak öğrendiklerini pratiğe döktü.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, projenin çocuklarda trafik bilinci oluşturmayı amaçladığını belirterek, eğitimlerin il genelinde devam edeceğini ve farklı okullarda da uygulanacağını ifade etti.

Öğrencilerin görüşleri

Öğrenciler, eğitim sayesinde hem eğlendiklerini hem de önemli bilgiler edindiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat