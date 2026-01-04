DOLAR
Şemdinli'de Yanık: 9 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Şemdinli'de yanık yaralanması yaşayan 9 aylık bebek, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:08
Şemdinli'de Yanık: 9 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Şemdinli'de Yanık: 9 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Olay ve ilk müdahale

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yanık yaralanması yaşayan 9 aylık bebek, olayın ardından sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin sonrasında ileri tetkik ve tedavi için sevk edildi.

Sevk ve tedavi

Durumunun ciddiyeti değerlendirilen küçük hasta, daha donanımlı bir merkeze nakledilmesine karar verilmesi üzerine ambulans helikopter ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde uzman hekimler tarafından tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu ekiplerce yakından takip ediliyor.

9 AYLIK BEBEK, İLERİ TETKİK VE TEDAVİSİ İÇİN VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK...

9 AYLIK BEBEK, İLERİ TETKİK VE TEDAVİSİ İÇİN VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.

