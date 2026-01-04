Şemdinli'de Yanık: 9 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Olay ve ilk müdahale

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yanık yaralanması yaşayan 9 aylık bebek, olayın ardından sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin sonrasında ileri tetkik ve tedavi için sevk edildi.

Sevk ve tedavi

Durumunun ciddiyeti değerlendirilen küçük hasta, daha donanımlı bir merkeze nakledilmesine karar verilmesi üzerine ambulans helikopter ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde uzman hekimler tarafından tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu ekiplerce yakından takip ediliyor.

