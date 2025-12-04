Semih Balaban Emekli Kafe'de İnceledi: 31 Aralık Açılışını Hedefliyor

Yunusemre'de emeklilere özel mekan hızla tamamlanıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kısa süre içerisinde açılması planlanan Emekli Kafe'de incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde emeklileri sevindirecek Emekli Kafe projesini duyuran Başkan Balaban, Laleli Mahallesi Fatih Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde izledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin alanda hummalı bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Balaban, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Emekli Kafe’mizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Aralık’a kadar Emekli Kafe’yi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ocak ayı içerisinde ise CHP Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla büyük bir toplu açılış töreni gerçekleştireceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu an yoğun çaba harcıyor. Emekli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğü kafede çay ve su 5 lira, kahve 10 lira, tost 25 lira olacak. Emeklilerimiz orada okeyini de, tavlasını da oynayacak, sohbetler edecek. Emekliler cenneti olacak kafemizi ve bahçesini en hızlı şekilde tamamlayarak hayata geçireceğiz"

Başkan Balaban, proje tamamlandığında emeklilere sosyal alan ve ekonomik fiyatlarla hizmet sunulacağını vurguladı.

