Senatörlerden Rubio'ya Gazze Mektubu: Bebek Mamaları ve İnsani Yardım Talebi

Demokrat Senatörlerden Rubio'ya: Gazze için Acil Bebek Maması Talebi

ABD'de Demokrat senatörler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdikleri mektupta Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, özellikle bebek mamaları başta olmak üzere insani yardımların derhal ve geniş çapta artırılmasını talep etti.

Mektubu Gönderenler

Mektubu imzalayan isimler arasında Ruben Gallego, Tim Kaine, Peter Welch, Mark Kelly ve Elizabeth Warren bulunuyor. Senatörler, mektupta Gazze'de yardım girişleri ve dağıtımındaki engellere vurgu yaptı.

Mektubun İçeriği

Mektupta yer alan ifadelerden biri şöyle: "Gazze'deki krize çözüm bulmak amacıyla özellikle bebek mamaları olmak üzere tüm insani yardımı geniş çapta acilen artırmak için ABD'nin tüm gücünü ve yetkisini kullanmasını talep etmek üzere bugün size yazıyoruz. ABD ve İsrail'in, Filistinlilerin yaşamını tehdit eden korkunç durumu ele almak için ahlaki zorunluluğu var."

Senatörler, yardım dağıtımındaki engellemelerin bebekleri devasa bir krizle karşı karşıya bıraktığını belirtti ve İsrail'in yardım dağıtım sisteminin bebekleri açlık ve ölüme sürüklediğini ifade etti. Ayrıca, İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) paketlerinde bebek mamasının bulunmadığına dikkat çekildi.

İddialar ve Kayıp Rakamları

Mektupta, İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de "katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürdüğü" iddia edildi. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divan'ın saldırıları durdurma yönündeki çağrı ve emirlerinin görmezden gelindiği kaydedildi.

Verilen kayıp ve yaralı rakamları şöyle: 63 bin 371 hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 835 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 124'ü çocuk olmak üzere 332 kişi yaşamını yitirdi.

Senatörler, mektup aracılığıyla ABD yönetiminden Gazze'deki insani yardımın artırılması ve bebeklerin korunmasına yönelik somut adımlar atılmasını talep ediyor.