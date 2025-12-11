DOLAR
Bursa Osmangazi'de Yaya Mehmet Murat Ö.'ye Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda karşıya geçen Mehmet Murat Ö.'ye 16 AIA 707 plakalı otomobil çarptı; ağır yaralanan yaya Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 06:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 06:45
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Murat Ö.'ye otomobil çarptı. Olay, Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde Merinos Kültür Parkı girişinin önünde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Murat Ö.'ye, 16 AIA 707 plakalı otomobilin sağ ön kısmı çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camı kırılırken, Mehmet Murat Ö. ileri savrularak yere yığıldı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Murat Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

