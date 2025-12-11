DOLAR
Adana'da Aladağ'da Mahsur Kalan 3 Arkadaş AFAD ve JAK ile Kurtarıldı

Pozantı'da Aladağ Armutoğlu yaylasında mahsur kalan Fahrettin T., Necmettin Enes K. ve Erdem Ö., AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 06:22
Karla kaplı Armutoğlu yaylasında mahsur kalan gençler sağ salim kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinden Aladağ'a tırmanışa çıkan üç arkadaş, karla kaplı Gökbez Mahallesi Armutoğlu yaylası çevresinde mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, Fahrettin T., Necmettin Enes K. ve Erdem Ö., telefonla 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak konum bilgisi gönderdi ve yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), dağcılar ve sağlık ekipleri, saatler süren arama-kurtarma çalışması sonucunda gençlere ulaştı.

Ekipler, mahsur kalanlara çay ve çeşitli ikramlarda bulunarak durumlarını kontrol etti; gençler ekiplerle birlikte güvenli şekilde inişe geçti.

Mahsur kalanlar, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

AFAD ve JAK ekiplerinin koordineli müdahalesi sayesinde operasyon başarılı şekilde tamamlandı.

