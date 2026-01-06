Şenköy Mahallesi'nde Kanalizasyon Çalışması: HBB ve HATSU 2.160 Metre Hat Döşüyor

Şenköy Mahallesi'nde Kanalizasyon Sorunu Çözülüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Proje Detayları

Mahallede eksik bulunan kanalizasyon altyapısının tamamlanması amacıyla 1. Bölge Müteferrik Kanalizasyon Hat İnşası çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında mahallede 2.160 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatına başlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede bulunan 177 hanenin kanalizasyon sorununun giderilmesi hedeflenirken, yeni hat sayesinde çevresel ve halk sağlığı açısından daha sağlıklı bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

Yetkili Açıklaması

HATSU yetkilileri, ilçenin farklı noktalarında altyapı yatırımlarının devam edeceğini ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

