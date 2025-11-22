Serik'te Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Şükran Ela Özseven Hayatını Kaybetti

Kaza ve cenaze süreci

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün akşam D-400 Karayolu Yukarıkocayatak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 12'nci sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven (17) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, okulun düzenlediği etkinlikten dönen Şükran Ela Özseven ve sınıf arkadaşı Nadya B. (18), araçtan indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Oğuzhan D. yönetimindeki 07 VD 288 plakalı otomobil iki öğrenciye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde, Şükran Ela Özseven'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Nadya B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Oğuzhan D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Morgda aile büyük acı yaşadı. Acı haberi Almanya'da bulunan baba ile paylaşan aile, cenazeyi teslim almak için morga geldiğinde baba ayakta durmakta güçlük çekti; aile yakınları babaya destek oldu. Genç kızın teyzesi ise "Gözleri açıktı" diyerek gözyaşı döktü.

İşlemlerin ardından, hayatını kaybeden Şükran Ela Özseven'in cenazesinin memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesi'ne gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.

