Serik'te Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Şükran Ela Özseven Hayatını Kaybetti

Antalya Serik'te D-400'de meydana gelen kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Şükran Ela Özseven yaşamını yitirdi; cenazesi ailesi tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:37
Serik'te Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Şükran Ela Özseven Hayatını Kaybetti

Serik'te Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Şükran Ela Özseven Hayatını Kaybetti

Kaza ve cenaze süreci

Antalya'nın Serik ilçesinde, dün akşam D-400 Karayolu Yukarıkocayatak Kavşağı'nda meydana gelen kazada, 12'nci sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven (17) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, okulun düzenlediği etkinlikten dönen Şükran Ela Özseven ve sınıf arkadaşı Nadya B. (18), araçtan indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Oğuzhan D. yönetimindeki 07 VD 288 plakalı otomobil iki öğrenciye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerde, Şükran Ela Özseven'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Nadya B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Oğuzhan D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Morgda aile büyük acı yaşadı. Acı haberi Almanya'da bulunan baba ile paylaşan aile, cenazeyi teslim almak için morga geldiğinde baba ayakta durmakta güçlük çekti; aile yakınları babaya destek oldu. Genç kızın teyzesi ise "Gözleri açıktı" diyerek gözyaşı döktü.

İşlemlerin ardından, hayatını kaybeden Şükran Ela Özseven'in cenazesinin memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesi'ne gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SINIF ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SINIF ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBEDEN 17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİNİN CENAZESİ, AİLESİNİN GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALINDI. CENAZENİN ALINDIĞI SIRADA GENÇ KIZIN BABASI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ, TEYZESİ İSE "GÖZLERİ AÇIKTI" DİYEREK HAYKIRDI.

CENAZENİN ALINDIĞI SIRADA GENÇ KIZIN BABASI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ, TEYZESİ İSE "GÖZLERİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Manisa Kitap Fuarı Açıldı: 'Kent Belleği' Etkinliği Öne Çıkıyor
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
7
Tuncer Bakırhan: “CHP’nin üye vermeme kararı Kürtleri yaralamıştır” — Erzurum’da barış çağrısı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor