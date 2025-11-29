Serik’te Yoldan Çıkan Otomobil Demir Korkuluklara Çarptı

Kaza Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil, orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak durdu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi D400 Kara yolu sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. (19) idaresindeki 07 YB 181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu.

Müdahale ve Soruşturma

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü otomobil içerisinden kendi imkanları ile çıktı.

Olayın görgü tanıkları, kazanın otomobilin yolda ilerlerken tali yoldan çıkan bir minibüsten kaçınmaya çalışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL, ORTA REFÜJDE BULUNAN DEMİR KORKULUKLARA ÇARPARAK DURDU.