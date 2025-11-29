Serik’te Yoldan Çıkan Otomobil Demir Korkuluklara Çarptı

Serik'te sürücünün kontrolünü kaybettiği 07 YB 181 plakalı otomobil, D400 Kara yolu sanayi mevkiinde orta refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu; sürücü kendi imkanlarıyla çıktı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:52
Serik’te Yoldan Çıkan Otomobil Demir Korkuluklara Çarptı

Serik’te Yoldan Çıkan Otomobil Demir Korkuluklara Çarptı

Kaza Detayları

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil, orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak durdu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Serik ilçesi D400 Kara yolu sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. (19) idaresindeki 07 YB 181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu.

Müdahale ve Soruşturma

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü otomobil içerisinden kendi imkanları ile çıktı.

Olayın görgü tanıkları, kazanın otomobilin yolda ilerlerken tali yoldan çıkan bir minibüsten kaçınmaya çalışması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL, ORTA REFÜJDE BULUNAN DEMİR KORKULUKLARA...

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL, ORTA REFÜJDE BULUNAN DEMİR KORKULUKLARA ÇARPARAK DURDU.

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti
2
KAIROS Gemisinde Yangın: Soğutma Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat
4
Beykoz'da Sağanakta Tır Devrildi — Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1 Yaralı
5
Muğla'da AFAD Koordinasyon Toplantısı: Vali Akbıyık Başkanlığında
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?