Serviks Kanseri: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Serviks kanseri erken evrede tespit edildiğinde başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tarama testlerini asla ihmal etmeyin" diyerek farkındalık çağrısında bulundu.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Ocak Ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenli taramaların önemini vurguladı. Dr. Özgür, serviks kanserinin tanımı, belirtileri ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Serviks kanserinin ne olduğu

Serviks kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biridir. Rahmin alt kısmında yer alan ve vajina ile rahim arasında bağlantı sağlayan serviks dokusunda gelişen kötü huylu hücre çoğalmasıyla ortaya çıkar. Genellikle insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ile ilişkilidir. Özellikle HPV-16 ve HPV-18 türleri, hücre DNA’sında kalıcı değişikliklere neden olarak kansere yol açabilir. Ancak düzenli tarama ve HPV aşısı ile önlenebilir nadir kanserlerdendir. Özellikle 30 yaş üzeri kadınların yılda bir kez smear testi yaptırması hayati önem taşır.

Hastalığın belirtileri

Opr. Dr. Esra Nur Özgür, serviks kanserinin yavaş ilerlediğine dikkat çekerek erken tespitin mümkün olduğunu belirtti. Düzenli smear testi ve HPV taraması ile hastalık başlamadan önce önlenebilir. Belirtiler arasında şunlar sayıldı:

Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama, adet dönemi dışında düzensiz kanamalar, kötü kokulu vajinal akıntı, pelvik bölgede ağrı ve cinsel ilişki sırasında ağrı. Her belirti kanser anlamına gelmez; ancak bu şikayetler görüldüğünde uzman muayenesi ihmal edilmemelidir.

Tedavi ve farkındalık çağrısı

Tedavide hastalığın evresi belirleyicidir. Erken evrede tespit edilen vakalarda cerrahi müdahale ile başarılı sonuçlar alınırken, ileri evrelerde radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Tedavi süreci hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve hastalığın yayılımına göre planlanır.

Tarama testleri hayat kurtarır. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, Ocak ayı boyunca serviks kanseriyle ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, "Bilgi, tarama, erken tanı hayat kurtarır" mesajını paylaştı.

