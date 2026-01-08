Serviks Kanseri: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Opr. Dr. Esra Nur Özgür, Ocak Ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı'nda düzenli smear ve HPV taramasının hayat kurtardığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:53
Serviks Kanseri: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Serviks Kanseri: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Serviks kanseri erken evrede tespit edildiğinde başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tarama testlerini asla ihmal etmeyin" diyerek farkındalık çağrısında bulundu.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Ocak Ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenli taramaların önemini vurguladı. Dr. Özgür, serviks kanserinin tanımı, belirtileri ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Serviks kanserinin ne olduğu

Serviks kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biridir. Rahmin alt kısmında yer alan ve vajina ile rahim arasında bağlantı sağlayan serviks dokusunda gelişen kötü huylu hücre çoğalmasıyla ortaya çıkar. Genellikle insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ile ilişkilidir. Özellikle HPV-16 ve HPV-18 türleri, hücre DNA’sında kalıcı değişikliklere neden olarak kansere yol açabilir. Ancak düzenli tarama ve HPV aşısı ile önlenebilir nadir kanserlerdendir. Özellikle 30 yaş üzeri kadınların yılda bir kez smear testi yaptırması hayati önem taşır.

Hastalığın belirtileri

Opr. Dr. Esra Nur Özgür, serviks kanserinin yavaş ilerlediğine dikkat çekerek erken tespitin mümkün olduğunu belirtti. Düzenli smear testi ve HPV taraması ile hastalık başlamadan önce önlenebilir. Belirtiler arasında şunlar sayıldı:

Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama, adet dönemi dışında düzensiz kanamalar, kötü kokulu vajinal akıntı, pelvik bölgede ağrı ve cinsel ilişki sırasında ağrı. Her belirti kanser anlamına gelmez; ancak bu şikayetler görüldüğünde uzman muayenesi ihmal edilmemelidir.

Tedavi ve farkındalık çağrısı

Tedavide hastalığın evresi belirleyicidir. Erken evrede tespit edilen vakalarda cerrahi müdahale ile başarılı sonuçlar alınırken, ileri evrelerde radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. Tedavi süreci hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve hastalığın yayılımına göre planlanır.

Tarama testleri hayat kurtarır. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, Ocak ayı boyunca serviks kanseriyle ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, "Bilgi, tarama, erken tanı hayat kurtarır" mesajını paylaştı.

OPR. DR. ESRA NUR ÖZGÜR

OPR. DR. ESRA NUR ÖZGÜR

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmangazi Belediyesi’nden Lodosa Hızlı Müdahale — Bursa’da Ağaç Tehlikesi Önledi
2
Kuşadası Emniyet Müdürü Demirelli'den KUTO'ya Ziyaret: Güvenlik ve Trafik Gündemde
3
Ebru Ustası Hikmet Barutçugil Esenyurt’te Sanatseverlerle Buluştu
4
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi
5
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Yoğun Kar Yağışında Görev Başında
6
İnegöl Belediyesi İclaliye Mahallesi'ne Yeni Meydan Düzenlemesi
7
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 25. Yaşını Kutladı: 460 Milyon Yolcu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları