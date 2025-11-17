Seydişehir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza ve müdahale

Kaza, Kızılcalar Mahallesi 153089. Sokak Kızılcalar Mezarlığı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 42 ZK 772 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu S.E.S. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi F.E.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

