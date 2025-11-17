Seydişehir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı; yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:41
Kaza ve müdahale

Kaza, Kızılcalar Mahallesi 153089. Sokak Kızılcalar Mezarlığı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 42 ZK 772 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu S.E.S. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan eşi F.E.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

