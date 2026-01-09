Şeyh Maksud'e 20 Otobüs: Teslim Olan SDG'liler Farklı Bölgelere Sevk Edilecek

Halep'te ilan edilen ateşkes ve tahliye süreci

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDGye yönelik operasyonu kapsamında ilan edilen ateşkes sonrası, Şeyh Maksud mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG mensuplarını alarak farklı bölgelere sevk edecek.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu mahallelerdeki silahlı gruplardan saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmelerinin istendiği ve söz konusu sürenin saat 09.00'da sona erdiği kaydedildi.

Metinde, silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verileceği ve ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı vurgulandı.

İlgili tahliye operasyonu kapsamında, Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek.

SURİYE ORDUSUNUN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'NİN SURİYE UZANTISI SDG'YE YÖNELİK OPERASYONU KAPSAMINDA İLAN EDİLEN ATEŞKESİN ARDINDAN ŞEYH MAKSUD MAHALLESİNE GELEN 20 OTOBÜS, ELLEYREMUN BÖLGESİNDE TESLİM OLAN SDG’Lİ TERÖRİSTLERİ ALARAK FARKLI BÖLGELERE GÖTÜRECEK.