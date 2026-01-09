Şeyh Maksud'e 20 Otobüs: Teslim Olan SDG'liler Farklı Bölgelere Sevk Edilecek

Halep'te ilan edilen ateşkeste Şeyh Maksud'a gelen 20 otobüs, Elleyremun'da teslim olan SDG'lileri alarak farklı bölgelere götürecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:33
Halep'te ilan edilen ateşkes ve tahliye süreci

Suriye ordusunun PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDGye yönelik operasyonu kapsamında ilan edilen ateşkes sonrası, Şeyh Maksud mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG mensuplarını alarak farklı bölgelere sevk edecek.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, bu mahallelerdeki silahlı gruplardan saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmelerinin istendiği ve söz konusu sürenin saat 09.00'da sona erdiği kaydedildi.

Metinde, silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verileceği ve ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanacağı vurgulandı.

İlgili tahliye operasyonu kapsamında, Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG'li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek.

