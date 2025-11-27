Sezeryan Sonrası İstmosel Uyarısı: Sezeryan İzi Gözden Kaçırılmamalı

Dr. Hasan Can Toyganözü, sezaryen sonrası gelişebilen istmoselin erken tanısının kadın sağlığı ve yaşam kalitesi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:44
Özel Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Can Toyganözü, yöntemine bağlı olarak doğum sonrası istenmeyen durumların gelişebileceğini belirterek, "Sezeryan sonrası sezeryan izi ihtimali gözden kaçırılmamalı. Sorunun erken dönemde fark edilmesi, hem kadın sağlığı hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

İstmosel nedir?

Toyganözü, yaptığı açıklamada, bir bebek dünyaya getirmenin her kadın için eşsiz bir deneyim olsa da bazen doğum yöntemine bağlı olarak istenmeyen durumların gelişebileceğini söyleyerek, "Bunlardan biri olan ve sezaryen doğumdan sonra ortaya çıkabilen istmosel (sezaryen izi), rahmin alt kısmında, ön duvarda yer alan kesi bölgesinin tam olarak iyileşmemesi sonucu oluşan bir sorun olarak tanımlanıyor. İstmosel her kadında belirti vermiyor ancak ortaya çıktığında tekrarlayan enfeksiyonlardan adet düzensizliğine, pelvik ağrıdan kısırlığa kadar çeşitli problemlere yol açabiliyor. Çoğu zaman fark edilmeyen bir sağlık sorunu olan istmosele sezaryen doğumların artmasıyla birlikte günümüzde daha sık rastlanıyor. Sorunun erken dönemde fark edilmesi hem kadın sağlığı hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Lekelenmelerin nedeni istmosel olabiliyor"

Toyganözü, şöyle devam etti:

"Pek çok kadın yıllarca farklı şikâyetlerle sağlık kuruşlarının birçok bölümde tedavi görüyor ancak asıl nedenin istmoselle ilişkili olduğu anlaşılmayabiliyor. Sezaryen kesi bölgesinin tam olarak iyileşmemesi sonucu bu bölgede oluşan küçük cep şeklindeki boşluk, âdet kanamasının bir kısmının burada birikmesine neden olabiliyor. Bazen çok uzun süreler sebebi bulunamayan lekelenme tarzı kanamaların, uzun süren âdetlerin veya ilişki sonrası kanamaların altında istmosel oluşturabiliyor. Hastalık, lekelenmenin yanı sıra kronik alt karın ağrısı, kasıkta baskı hissi, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar ve adet döneminin normalden uzun sürmesi gibi şikâyetlerle de kendini gösterebiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, istmoselin bazı kadınlarda gebelik elde etmeyi zorlaştırabileceğini ve hatta dış gebelik riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Bundan dolayı bu tür sorunlar yaşayan veya âdet düzensizliği ya da uzun süreli lekelenmesi olan kadınların istmosel açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor."

"Tanısı kolayca konuyor"

Toyganözü, tanı sürecinin ise oldukça basit bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, "İlk değerlendirme genellikle jinekolojik muayene ve ultrason ile yapılıyor. Özellikle vajinal ultrason, istmoselin şekli, derinliği ve büyüklüğü hakkında hızlı bilgi veriyor. Gerek duyulan durumlarda histeroskopi gibi ileri görüntüleme yöntemleri de uygulanabiliyor. İstmoselin tedavisi, hastanın şikâyetlerinin şiddetine ve planladığı gebelik durumuna göre değişiyor. Hafif vakalarda ilaç tedavisi ile kanama düzeni kontrol altına alınabiliyor ancak yapısal bir problem olduğu için çoğu durumda cerrahi tedavi daha etkili sonuçlar veriyor. Cerrahi yöntemler arasında en sık tercih edilen histeroskopik düzeltme işlemi oluyor. Bu yöntemle, vajinal yoldan rahmin içine girilerek çökük bölge düzeltiliyor. Daha ileri düzeyde istmoseli olan veya rahim duvarı kalınlığı belirgin şekilde azalmış olan hastalarda laparoskopik (kapalı) cerrahi de tercih edilebiliyor" dedi.

Önemli: Sezaryen sonrası lekelenme, uzun adet veya pelvik şikâyet yaşayan kadınların istmosel açısından değerlendirilmesi öneriliyor.

