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SGK, 2024 Şubat dönemi prim borçlarının KDV iadeleriyle uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı şubat dönemi SGK prim borçlarının KDV iadeleri ile 26 Nisan 2024 tarihine kadar ödenebileceğini duyurdu

Yayın Tarihi: 19.04.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 00:20
SGK, 2024 Şubat dönemi prim borçlarının KDV iadeleriyle uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı şubat dönemi SGK prim borçlarının ödenmesi için önemli bir adım attı. 

SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/ Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan 2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceği belirtilmişti. Bu doğrultuda, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihi bir defaya mahsus olmak üzere 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. 

SGK'nın bu kararı, her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen işverenler için 2024/ Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde geçerli olacak. Bu önlem, işverenlere ödeme kolaylığı sağlayacak ve sürecin daha düzenli ilerlemesini sağlayacak.

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