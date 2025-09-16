SGK geri ödeme listesine 64 ilaç eklendi — 51'i yerli

SGK, 64 ilacı geri ödeme listesine aldı; 51'i yerli üretim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:25
Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da olduğu 51'i yerli üretim 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik, 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Geri ödeme listesine alınan ilaçların öne çıkan kalemleri: 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç. Toplamda 51 adedinin yerli üretim olması, sağlıkta yerli ve milli üretim hedeflerine katkı sağlıyor.

