SGK’tan açıklama geldi: “47 ilaç daha geri ödeme listesinde”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geri ödeme listesine dahil olan yeni ilaçlar olduğunu açıkladı. SGK’dan gelen açıklamaya göre, geri ödeme listesine dahil edilen 47 adet ilaç arasında, akıllı ilaç olarak bilinen 8 adet yenilikçi kanser ilacı; 21 adet alerji aşısı; 3 adet atopik dermatit; 2 adet büyüme hormonu; 2 adet diyabet; 3 adet dirençli uyuz ilacı; 3 adet antidepresan/psikoleptik gibi ilaçlar bulunuyor.



Böylece toplamda 47 adet ilaç, geri ödeme listesine eklenmiş oldu. Ayrıca yenilikçi kanser ilaçlarına da erişim biraz daha kolaylaşmış oldu.