Şi Jinping'den Türkiye'ye Çağrı: Uluslararası Eşitlik ve Adalet İçin İşbirliği

Şi Jinping: Türkiye ile küresel eşitlik ve adalet için ortak sorumluluk

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tiencin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'ye çok taraflı çerçevelerde eş güdümü sürdürerek uluslararası eşitlik ve adalete katkı sağlama çağrısında bulundu.

Şi görüşmede, ilişkilerin yüksek düzeyli gelişiminin hem iki ülkenin temel çıkarlarına hem de Küresel Güney'in ortak yararına hizmet edeceğini vurguladı ve "Çin ve Türkiye, bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler ve 'Küresel Güney'in önemli üyeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik işbirliğinin yeni düzeyi

Şi, iki ülkenin barış, kalkınma ve kazan-kazan mantığıyla karşılıklı atılımlarını sürdürmesi gerektiğini belirterek "İki ülke stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye taşıyarak daha adil ve eşit bir küresel yönetim sisteminin inşası için birlikte çalışmalı." dedi.

Görüşmede Şi, gelecek yıl Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 55. yılına işaret ederek, bu dönüm noktasının iki ülke ilişkilerini ilerletmek için bir fırsat olması gerektiğini kaydetti. Şi'nin öncelikleri şöyle sıralandı:

Öncelikle karşılıklı siyasi güvenin güçlendirilmesi, temel çıkarlar ve kaygılara ilişkin konularda karşılıklı desteğin sürdürülmesi ve terörle mücadele ile güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi.

İkinci olarak pratik işbirliğinin artırılması; Kuşak ve Yol Girişimi ile Orta Koridor Girişimi arasında sinerji oluşturulması, Çin-Avrupa yük trenleri için güney koridorunun ilerletilmesi ve ekonomi, ticaret, kültür ve turizm gibi geleneksel alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi.

Şi ayrıca yeni enerji kaynakları, 5G ve biyo-ilaç gibi alanlarda yeni işbirliği başarıları yaratılması gerektiğini vurguladı.

Çok taraflı platformlarda eş güdüm çağrısı

Şi, Birleşmiş Milletler, G20 ve ŞİÖ gibi çok taraflı çerçevelerde eş güdümün güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, iki ülkenin uluslararası düzenin ve kuralların korunmasına, uluslararası eşitlik ve adalete, dünya barışına ve istikrarına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Toplantı heyetleri

Görüşmede Çin heyetinde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say Çi, Tiencin Parti Sekreteri Çın Minır hazır bulundu. Türk heyetinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal yer aldı.