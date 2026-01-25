Sıcak su torbası patladı: Fariz Aydın'ın vücudunun yüzde 30'u yandı

İstanbul Esenyurt'ta 24 Aralık'ta meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Fariz Aydın'ın bacağına koyduğu sıcak su torbası patladı; Aydın'ın vücudunun yaklaşık yüzde 30 bölümünde yanık tespit edildi.

Olay ve hasta beyanı

Acı içinde hastaneye koşan Aydın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne başvurdu. Tedavi sonrası taburcu edilen Aydın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saat 01.00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok, buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar"

Tedavi ve uzman uyarısı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan hastanın durumunu ve genel uyarıları paylaştı. Aydın'ın vücudunun yaklaşık yüzde 30 oranında yanık olduğu bildirildi.

"Yüzde 30 yanık söz konusu, kaynar su kesinlikle konulmamalı, havanın alınması lazım. Bazen sıcak su torbasıyla uyunuyor, tehlikeli, bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olunmalı"

Prof. Dr. Turan, yanık vakalarında ilk müdahale olarak bölgenin 15-20 dakika boyunca çeşme suyu altında soğutulması; sonra yanan noktanın temiz ve ıslak bir malzemeyle korunarak sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, torbalara kaynar su konulmaması, 50 dereceyi geçen sıcaklıkların ürünleri deforme edebileceği, bazı kullanıcıların torbaya 1 ya da 1,5 litre çok sıcak su koyabildiği, kapakların iyi oturması ve ürünlerin kaliteli olmasının önemine dikkat çekildi.

"Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, uykudan uyandıklarını belirtiyorlar, hasta üzerine yatabiliyor, dikkat edelim. Hastamızda yüzde 30 yanık söz konusu. Halkımızın bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz. Gece ağrılarından dolayı hasta bu ürünü kullanmış. Sıcak su koymuş ve bir anda yüzde 30 yanıkla ve anormal derece bir ağrıyla bize başvurdu. Bu ürünlerle yatılması da tehlikeli çünkü üzerine yatıp basıncı artırması söz konusu olabilir. Çok sıcak olduğu zaman içerisine buhar birikiyor, o buhar basınç oluşturuyor ve hemen patlamasına yol açabiliyor. Kapaklarının oturmasına iyi dikkat edelim, eski ürünleri kullanmayalım"

Uzman uyarısı: Sıcak su torbalarını kullanırken kaynar su koymamak, hava alma ve kapağın sağlamlığını kontrol etmek, kaliteli ürün tercih etmek ve torbayla uyumamak hayati önem taşıyor.

FARİZ AYDIN VE PROF. DR. MUSTAFA TURAN