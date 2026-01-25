Sıcak su torbası patladı: Fariz Aydın'ın vücudunun yüzde 30'u yandı

24 Aralık'ta sıcak su torbası patlayan 51 yaşındaki Fariz Aydın, kaynar su nedeniyle vücudunun yaklaşık yüzde 30’u yandı; uzmanlar kullanım uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:21
Sıcak su torbası patladı: Fariz Aydın'ın vücudunun yüzde 30'u yandı

Sıcak su torbası patladı: Fariz Aydın'ın vücudunun yüzde 30'u yandı

İstanbul Esenyurt'ta 24 Aralık'ta meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Fariz Aydın'ın bacağına koyduğu sıcak su torbası patladı; Aydın'ın vücudunun yaklaşık yüzde 30 bölümünde yanık tespit edildi.

Olay ve hasta beyanı

Acı içinde hastaneye koşan Aydın, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne başvurdu. Tedavi sonrası taburcu edilen Aydın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saat 01.00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok sadece vücudumun yandığını hissettim, pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok, buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar"

Tedavi ve uzman uyarısı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan hastanın durumunu ve genel uyarıları paylaştı. Aydın'ın vücudunun yaklaşık yüzde 30 oranında yanık olduğu bildirildi.

"Yüzde 30 yanık söz konusu, kaynar su kesinlikle konulmamalı, havanın alınması lazım. Bazen sıcak su torbasıyla uyunuyor, tehlikeli, bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olunmalı"

Prof. Dr. Turan, yanık vakalarında ilk müdahale olarak bölgenin 15-20 dakika boyunca çeşme suyu altında soğutulması; sonra yanan noktanın temiz ve ıslak bir malzemeyle korunarak sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, torbalara kaynar su konulmaması, 50 dereceyi geçen sıcaklıkların ürünleri deforme edebileceği, bazı kullanıcıların torbaya 1 ya da 1,5 litre çok sıcak su koyabildiği, kapakların iyi oturması ve ürünlerin kaliteli olmasının önemine dikkat çekildi.

"Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, uykudan uyandıklarını belirtiyorlar, hasta üzerine yatabiliyor, dikkat edelim. Hastamızda yüzde 30 yanık söz konusu. Halkımızın bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz. Gece ağrılarından dolayı hasta bu ürünü kullanmış. Sıcak su koymuş ve bir anda yüzde 30 yanıkla ve anormal derece bir ağrıyla bize başvurdu. Bu ürünlerle yatılması da tehlikeli çünkü üzerine yatıp basıncı artırması söz konusu olabilir. Çok sıcak olduğu zaman içerisine buhar birikiyor, o buhar basınç oluşturuyor ve hemen patlamasına yol açabiliyor. Kapaklarının oturmasına iyi dikkat edelim, eski ürünleri kullanmayalım"

Uzman uyarısı: Sıcak su torbalarını kullanırken kaynar su koymamak, hava alma ve kapağın sağlamlığını kontrol etmek, kaliteli ürün tercih etmek ve torbayla uyumamak hayati önem taşıyor.

FARİZ AYDIN VE PROF. DR. MUSTAFA TURAN

FARİZ AYDIN VE PROF. DR. MUSTAFA TURAN

BACAĞINA KOYDUĞU SICAK SU TORBASI PATLAYAN 51 YAŞINDAKİ FARİZ AYDIN’IN VÜCUDUNUN YAKLAŞIK YÜZDE...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samet Düvencioğlu TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu'na Seçildi
2
Mersin Trafik Parkı'na Yarıyıl Akını: Çocuklar Trafik Bilinci Kazanıyor
3
Sünnet İçin En İdeal Zaman: Yarıyıl Tatili Öne Çıkıyor
4
Ergan Dağı'nda Snowboard Cross Avrupa Kupası Erzincan'da Nefes Kesti
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış
6
Vali Gökmen Çiçek Talas'ta Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi
7
Başkan Tetik'ten Kırsal Mahalle Ziyaretleri ve 5 Bin Fidan Dağıtımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları