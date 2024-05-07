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Sigara fiyatlarına zam yağmuru! en pahalı sigara 75 TL'ye fırladı!

Sigara fiyatlarına zam yağmuru dinmiyor! Son zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL oldu. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli. Sigara fiyatları ne zaman düşecek? Sigara bırakmak için en iyi zaman şimdi!

Yayın Tarihi: 07.05.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 23:35
Sigara fiyatlarına zam yağmuru! en pahalı sigara 75 TL'ye fırladı!

Sigara fiyatlarına zam yağmuru dinmiyor! Son olarak 3 TL zam alan bir sigara grubuyla birlikte en pahalı sigara 75 TL'ye yükseldi. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Dün de bir başka sigara grubuna zam yapılmış ve en pahalı sigara 70 TL'ye çıkmıştı. Son zamla birlikte bu fiyat 75 TL'ye fırlamış durumda. En ucuz sigaranın fiyatı ise 58 TL.

Sigara zammı haberleri sosyal medyada da gündemde. Zamlı sigara fiyat listeleri kullanıcılar tarafından paylaşılıyor.

Sigara fiyatları ne zaman düşecek? sorusu ise sigara tiryakilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri. Zamların arkasındaki en önemli etkenlerden biri vergi artışı. Vergi artışlarının durdurulması veya sigaraya yönelik caydırıcı politikaların devreye girmesi halinde fiyatlarda düşüş görülebilir.

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