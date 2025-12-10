Siirt Kurtalan'da Otomobil Kundaklandı — Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil kundaklandı

Yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı

8 Aralık günü Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin alev aldığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; otomobil kullanılamaz hale gelmişti. Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsü ise olayın kundaklandığını gösterdi.

Görüntülerde iki kişinin otomobile yaklaşıp aracı tutuşturdukları görülüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

