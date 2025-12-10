DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,65 -0,17%
ALTIN
5.759,72 0,07%
BITCOIN
3.946.495,84 0,41%

Siirt Kurtalan'da Otomobil Kundaklandı — Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 8 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki otomobilin kundaklandığı, olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:14
Siirt Kurtalan'da Otomobil Kundaklandı — Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil kundaklandı

Yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı

8 Aralık günü Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin alev aldığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; otomobil kullanılamaz hale gelmişti. Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsü ise olayın kundaklandığını gösterdi.

Görüntülerde iki kişinin otomobile yaklaşıp aracı tutuşturdukları görülüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE YANAN FİAT DOĞAN MARKA OTOMOBİLİN KUNDAKLANDIĞI ANLARIN GÜVENLİK...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE YANAN FİAT DOĞAN MARKA OTOMOBİLİN KUNDAKLANDIĞI ANLARIN GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE YANAN FİAT DOĞAN MARKA OTOMOBİL KUNDAKLANDI

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
İnegöl Belediye Spor Kulübü Isparta Boulder'dan 2’ncilikle Döndü
7
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar