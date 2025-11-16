Siirt Pervari Keskin Köyü'nde Heyelan: Yol Ulaşıma Açıldı
Olayın Özeti
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Keskin köyü yolunda, etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sonucunda yol geçici olarak ulaşıma kapandı.
Müdahale ve Ulaşıma Açılma
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleyerek ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak ulaşımı yeniden sağladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle ulaşım normale döndü.
Keskin köyü ile bağlantılı güzergahlarda sürücülere dikkatli olmaları, yağışlı hava koşullarında tedbirli seyahat etmeleri tavsiye edildi.
