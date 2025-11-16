Siirt Pervari Keskin Köyü'nde Heyelan: Yol Ulaşıma Açıldı

Siirt'in Pervari ilçesi Keskin köy yolunda sağanak yağış nedeniyle oluşan heyelan sonucu kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 18:40
Olayın Özeti

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Keskin köyü yolunda, etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sonucunda yol geçici olarak ulaşıma kapandı.

Müdahale ve Ulaşıma Açılma

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleyerek ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak ulaşımı yeniden sağladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle ulaşım normale döndü.

Keskin köyü ile bağlantılı güzergahlarda sürücülere dikkatli olmaları, yağışlı hava koşullarında tedbirli seyahat etmeleri tavsiye edildi.

SİİRT’İN PERVARİ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE HEYELAN SONUCU KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI.

