DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,6 -0,07%
ALTIN
5.747,83 0,28%
BITCOIN
3.924.514,18 0,98%

Siirt Sanayi Kavşağı'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Siirt Sanayi Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; olay yerinde ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:08
Siirt Sanayi Kavşağı'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Siirt Sanayi Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza Detayları

Siirt merkezinde, Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini gerçekleştirdi ve sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kazada hem araçta hem de motosiklette maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

SİİRT'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

SİİRT'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buğday Tanesi Protez Merkezi Gaziantep'te Umut Oluyor
2
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
4
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
5
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
6
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
7
Bulanık’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Farkındalık Ziyaretleri

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı