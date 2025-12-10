Siirt Sanayi Kavşağı'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Siirt Sanayi Kavşağı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza Detayları

Siirt merkezinde, Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini gerçekleştirdi ve sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kazada hem araçta hem de motosiklette maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

