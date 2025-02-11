Siirt'te 10 Katlı Bina Yangını: Tahliyeler Devam Ediyor

Siirt'in Kurtalan İlçesinde Yangın Paniği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı bir binada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, apartman sakinlerini mahsur bıraktı.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) desteğiyle yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Mahsur Kalanlar İçin Tahliye Çalışmaları

Bina sakinleri, itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleri kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye ediliyor. Yangından etkilenenlerin durumu ise yakından takip ediliyor.

Vali ve Kaymakam Olay Yerinde

Olay yerine gelen Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak durumu yerinde inceledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye ediliyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye ediliyor.