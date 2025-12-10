DOLAR
Siirt’te 68 Araç Emniyet ve Jandarmaya Teslim Edildi

Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle 68 araç, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:49
Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle 68 yeni araç, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Vali Kemal Kızılkaya açıklaması

Burada konuşan Vali Kemal Kızılkaya, 28 Kasım’da Cumhurbaşkanı liderliğinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilen 9 bin 200 aracın teslim törenine il emniyet müdürü ve il jandarma komutanıyla birlikte iştirak ettiklerini söyledi.

Bugün ise o törende teslim aldıkları Emniyet Müdürlüğü’ne 48, İl Jandarma Komutanlığı’na 20 olmak üzere toplam 68 aracı il merkezinde ve ilçelerde görev yapacak kolluk birimlerine teslim etmek üzere bir arada olduklarını belirten Vali Kızılkaya,

Bu 68 yeni araç, Siirt’imizin hem şehir merkezinde hem de kırsalında daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir güvenlik hizmeti sunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Yenilenen araç filomuz sayesinde vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkin bir güvenlik hizmeti sunacağız. Milletimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üst seviyede korunacaktır. Halkımızın huzur ve güvenliği için, aranan son şahıs yakalanıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. İlimizin her noktasında, asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suçlarla mücadeleye kadar tüm güvenlik faaliyetlerimizin çok daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacak 68 yeni aracın ilimize kazandırılmasındaki güçlü desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı arz ediyorum

