Siirt'te 8 Yaşındaki Çocuğun Boğazından 5 Lira Madeni Para Çıkarıldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı müdahale

Siirt'te boğazına madeni 5 lira kaçan 8 yaşındaki Y.K., ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Yapılan ilk değerlendirme ve görüntüleme tetkiklerinin ardından, Y.K.'nın yemek borusuna kadar ilerlediği tespit edilen madeni para için ilgili branşlarca operasyon kararı alındı.

Gastroenteroloji uzmanı Dr. Yaren Dirik ve kulak burun boğaz hekimi Yasin Gökçınar tarafından gerçekleştirilen müdahalede, söz konusu madeni para başarıyla çıkartıldı.

Operasyonun ardından bir süre gözlem altında tutulan Y.K., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Burak Özkan yaptığı açıklamada: "Hastanemize başvuran 8 yaşındaki hastamızın yemek borusuna kaçan madeni para, gastroenteroloji ve KBB ekiplerimizin koordineli ve titiz çalışmasıyla herhangi bir komplikasyona yol açmadan başarılı bir şekilde çıkarılmıştır. Operasyon süreci sorunsuz geçmiş olup hastamızın genel durumu iyidir" dedi.

