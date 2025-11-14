Siirt'te Abdurrahman Kavak Caddesi'nde silahlı kavga: 2 yaralı

Siirt merkez Abdurrahman Kavak Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:12
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Siirt merkez Abdurrahman Kavak Caddesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Gelen bilgilere göre, yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

