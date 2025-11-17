Siirt'te Bayraktepe'de 11 şehit dualarla anıldı

Siirt'in Bayraktepe köyünde 17 Kasım 1994'te şehit edilen 11 vatandaş, düzenlenen törende devlet ve köy yetkilileriyle dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 21:15
Siirt'in merkez Bayraktepe köyünde 17 Kasım 1994 tarihinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit edilen 11 vatandaş, düzenlenen törende dualarla anıldı.

Törene katılanlar

Törene Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Zafer Öker, Bayraktepe köyü muhtarı Ahmet Şehitoğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Siirt Federasyon Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları ile köy sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavet edildi ve şehitler için dualar edildi.

Vali Yardımcısı Bozkurtoğlu, şehitlerin aziz hatırasını daima yaşatacaklarını ifade ederek, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Tören, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesi ve edilen dualarla sona erdi.

