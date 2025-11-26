Siirt'te Çocuk Evleri Bakım Personeline Beslenme ve Hijyen Eğitimi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, Çocuk Evleri Sitesi bakım personeline sağlıklı beslenme, hijyen ve gıda güvenliği konularında eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:23
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki bakım personeline yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği

Birinci oturumda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obezite ve aşırı tuz-şeker tüketimi konularında bilgilendirme yapıldı.

İkinci oturumda ise gıda güvenliği, gıda hijyeni, gıda zehirlenmeleri ile mutfak ve personel hijyeni hakkında bilgiler verildi.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

