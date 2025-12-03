Siirt'te Genç Kursiyerler Yöresel Yemek Yarışmasında Hünerlerini Sergiledi

Proje kapanışında zorlu yöresel tarifler yarıştı

Siirt Sosyal Girişimci Kadınlar Derneği ile Ulus Aile Destek Merkezi iş birliğiyle yürütülen Geleneksel Tarifler Hünerli Ellerde Hayat Buluyor projesinin eğitimleri sona erdi. Kapanış programında genç kursiyerler, yıl boyunca öğrendikleri yöresel yemekleri hazırlayarak hünerlerini gösterdi.

Proje kapanışı kapsamında düzenlenen yarışmada katılımcıların aldıkları eğitimlerin sonucu değerlendirildi. Etkinlikte konuşan Aile Destek Merkezi Koordinatörü Nurten Temiz, sahada yerel çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Çelik ise 'Siirt Sosyal Girişimcilik Kadın Derneğimiz 10 arkadaş bir araya gelerek 2012’de kurulmuş. Bugün Geleneksel Tarifler, Hünerli Ellerde Hayat Buluyor Projesi’nin finalini gerçekleştiriyoruz. Genç kızlarımız bir yıla yakındır annelerinden, büyükannelerinden ve usta öğreticilerimizden öğrendikleri yöresel yemeklerimizin meyvesini alacaklar. Hedefimiz, mumbarı, dolmayı genç kızlara sevdirmek, yaptırmaktı. Örneğin gidip hamburger yiyeceğine dolma neden olmasın. 50 katılımcı var. Yarışmaya yöresel yemeklerden mumbar, dolma, perde pilav, bir de içli köfteyi kattık. Zor olanı seçtik. Gebole, pekmez tatlımız var. Zor yemeklerimizi tercih ettik. 20 yarışmacımız gelecek, 50 kişi elendi. Ödülümüz birinciye 5 bin olacak, ikinciye 3 bin, üçüncüye de 2 bin verilecek. Ama katılımcıların hepsine de belge verilecek' sözleriyle projenin amaçlarını, yarışma formatını ve ödül dağılımını açıkladı.

Yarışmacılardan Kader Çelik ise 'Bir yıldır aşçılık kursundayım. Yarışmaya katılıyorum. Kazanmaktan çok edindiğim arkadaşlıklar daha çok mutlu ediyor' diyerek duygularını paylaştı.

Etkinlikte yöresel lezzetlerin korunması, genç kuşaklara aktarılması ve kursiyerlere belge verilmesi gibi hedefler ön plana çıktı.

