Siirt'te Jandarma Personeline Organ Bağışı Eğitimi: 207 Gönüllü

Siirt İl Jandarma Personeline Organ Bağışı Eğitimi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İl Jandarma Komutanlığı personeline organ bağışının hayati önemine dikkat çekmek amacıyla bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin kapsamı

Eğitimde organ bağışının toplumsal önemi, bağış sürecinin aşamaları, Türkiye’deki yasal çerçeve ve sıkça karşılaşılan yanlış algılar detaylı şekilde aktarıldı.

Katılım ve sonuç

Eğitime toplam 207 personel katıldı. Eğitim sonunda organ bağışı konusunda gönüllü olan personel kayıt altına alındı.

Bu adımla hem kurum içinde farkındalık artırıldı hem de toplumda organ bağışı bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

