Siirt'te Jandarma Personeline Organ Bağışı Eğitimi: 207 Gönüllü

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline düzenlenen organ bağışı eğitimine 207 personel katıldı ve gönüllüler kayıt altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:24
Siirt'te Jandarma Personeline Organ Bağışı Eğitimi: 207 Gönüllü

Siirt İl Jandarma Personeline Organ Bağışı Eğitimi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İl Jandarma Komutanlığı personeline organ bağışının hayati önemine dikkat çekmek amacıyla bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimin kapsamı

Eğitimde organ bağışının toplumsal önemi, bağış sürecinin aşamaları, Türkiye’deki yasal çerçeve ve sıkça karşılaşılan yanlış algılar detaylı şekilde aktarıldı.

Katılım ve sonuç

Eğitime toplam 207 personel katıldı. Eğitim sonunda organ bağışı konusunda gönüllü olan personel kayıt altına alındı.

Bu adımla hem kurum içinde farkındalık artırıldı hem de toplumda organ bağışı bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİNE ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ...

SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİNE ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİNE ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Bursa'da Resmi Polis Kıyafetiyle Kurgu Video Çeken 2 Kişi Gözaltına Alındı
3
Kastamonu'da 10 Litre Etil ve 15 Şişe El Yapımı Alkol Ele Geçirildi
4
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
5
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
6
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
7
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama