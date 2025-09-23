Siirt'te otomobil çarptı: Anne ve oğlu yaralandı

Kaza Afetevleri Mahallesi'nde meydana geldi

Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevleri Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsen Eker (43) ve oğlu Muhammed Talha Eker (11)'e çarptı.

Kazada anne ve oğlu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerine intikali sonrası yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve olay yerinde inceleme sürüyor.