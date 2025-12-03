Siirt'te özel bireyler askeri kamuflajla temsili yemin etti

Siirt'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bireyler askeri kamuflaj giyerek temsili yemin törenine katıldı; yetkililer farkındalık ve erişilebilir toplum vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:10
Siirt'te özel bireyler askeri kamuflajla temsili yemin etti

Siirt'te özel bireyler askeri kamuflajla temsili yemin etti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen programda farkındalık ve dayanışma öne çıktı

Siirt’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir düğün salonunda düzenlenen programa özel bireyler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında özel bireyler çeşitli gösterilerde yer alırken, askeri kamuflaj giyerek temsili yemin töreni gerçekleştirdiler.

Vali Kemal Kızılkaya, 3 Aralık vesilesiyle yaptığı açıklamada toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olan özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarına dikkat çekmek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bir arada olduklarını belirtti.

Vali Kızılkaya'nın sözleri şu şekilde kaydedildi: "Hepimiz biliyoruz ki, engelleri aşmanın yolu farkındalık, dayanışma ve birliktelikten geçmektedir. Bu anlayışla, engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak yer alabilmeleri için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Çünkü engelleri aşmak sevgi ve hoşgörü anlayışıyla mümkündür. Bu doğrultuda tüm engelli bireylerimize sağlık, başarı ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Daha erişilebilir bir toplum ve güçlü bir gelecek için ise hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Vali Kızılkaya ayrıca, "Bugün burada sadece bir farkındalık günü kutlamadıklarını; aynı zamanda daha kapsayıcı, daha erişilebilir ve daha güçlü bir toplum inşa etme irademizi de yineliyoruz. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyor; onların yaşamlarına değer katan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, ayrıca bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Baykan Kaymakamlığımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Rehabilitasyon Merkezi’ne ve katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da 3 Aralık kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bugün Baykan Kaymakamlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde ilimizin genelinde engellilerimizle güzel bir aktivite ve etkinlikler düzenliyoruz. Özel bireylerimizin hayatın her alanında var olmalarını, güçlü biçimde topluma entegre olmalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan özel birey Cahit Canpolat’ın abisi Orhan Canpolat de organizasyona teşekkür ederek, "Valime, kaymakam beye teşekkür ederim. Böyle güzel manzaraları ilk defa görüyorum, Allah razı olsun" dedi.

Etkinlik, özel bireylerin toplumsal hayatta görünürlük kazanmasına yönelik farkındalığın artırılması ve yerel kurumlar ile iş birliğinin önemine dikkat çeken mesajlarla son buldu.

SİİRT’TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL BİREYLER ASKERİ KAMUFLAJ GİYEREK YEMİN TÖRENİ...

SİİRT’TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL BİREYLER ASKERİ KAMUFLAJ GİYEREK YEMİN TÖRENİ ETTİ.

ÖZEL BİREY CAHİT CANPOLAT’IN ABİSİ ORHAN CANPOLAT DA, "SAYIN VALİME, KAYMAKAM BEYE TEŞEKKÜR...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Vali Çelik'ten Çağrı
2
Devrek'te Evde Ölü Bulunan Kişi: Yüksel Karapınar (60)
3
İnegöl'de Servis Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
4
Yalova'da Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Taciri Yakalandı
5
Emine Erdoğan Karadeniz Ereğli'de Özel Eğitim Kampüsü Açılışında Erişilebilirlik Vurgusu
6
TMSF'nin Seyhan Belediyesi Hesaplarına Bloke Koyduğu İddiası
7
Tunceli'ye 6 Milyon TL'lik 'Engelsiz Nefes Evi'

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?