Siirt'te özel bireyler askeri kamuflajla temsili yemin etti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen programda farkındalık ve dayanışma öne çıktı

Siirt’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir düğün salonunda düzenlenen programa özel bireyler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlik kapsamında özel bireyler çeşitli gösterilerde yer alırken, askeri kamuflaj giyerek temsili yemin töreni gerçekleştirdiler.

Vali Kemal Kızılkaya, 3 Aralık vesilesiyle yaptığı açıklamada toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olan özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarına dikkat çekmek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bir arada olduklarını belirtti.

Vali Kızılkaya'nın sözleri şu şekilde kaydedildi: "Hepimiz biliyoruz ki, engelleri aşmanın yolu farkındalık, dayanışma ve birliktelikten geçmektedir. Bu anlayışla, engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif, üretken ve mutlu bireyler olarak yer alabilmeleri için tüm imkânlarımızla çalışıyoruz. Özel gereksinimli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Çünkü engelleri aşmak sevgi ve hoşgörü anlayışıyla mümkündür. Bu doğrultuda tüm engelli bireylerimize sağlık, başarı ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Daha erişilebilir bir toplum ve güçlü bir gelecek için ise hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Vali Kızılkaya ayrıca, "Bugün burada sadece bir farkındalık günü kutlamadıklarını; aynı zamanda daha kapsayıcı, daha erişilebilir ve daha güçlü bir toplum inşa etme irademizi de yineliyoruz. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyor; onların yaşamlarına değer katan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, ayrıca bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Baykan Kaymakamlığımıza, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Rehabilitasyon Merkezi’ne ve katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da 3 Aralık kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bugün Baykan Kaymakamlığı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde ilimizin genelinde engellilerimizle güzel bir aktivite ve etkinlikler düzenliyoruz. Özel bireylerimizin hayatın her alanında var olmalarını, güçlü biçimde topluma entegre olmalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan özel birey Cahit Canpolat’ın abisi Orhan Canpolat de organizasyona teşekkür ederek, "Valime, kaymakam beye teşekkür ederim. Böyle güzel manzaraları ilk defa görüyorum, Allah razı olsun" dedi.

Etkinlik, özel bireylerin toplumsal hayatta görünürlük kazanmasına yönelik farkındalığın artırılması ve yerel kurumlar ile iş birliğinin önemine dikkat çeken mesajlarla son buldu.

SİİRT’TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE ÖZEL BİREYLER ASKERİ KAMUFLAJ GİYEREK YEMİN TÖRENİ ETTİ.