Siirt’te Pervari’de Kar Ulaşıma Engel Oldu: Araçlar Kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde Geçittepe grup köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı; ekipler kurtararak yolu trafiğe açtı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 14:42
Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.

Özellikle Geçittepe grup köy yolunda bastıran kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan araçları kurtararak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölgede kar yağışının devam ettiği bildirildi.

