Siirt’te Pervari’de Kar Ulaşıma Engel Oldu: Araçlar Kurtarıldı
Geçittepe grup köy yolunda yoğun kar
Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.
Özellikle Geçittepe grup köy yolunda bastıran kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan araçları kurtararak yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölgede kar yağışının devam ettiği bildirildi.
