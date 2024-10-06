Şili'de Yüzlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Sokaklara Döküldü

Şili’de Filistin İçin Büyük Yürüyüş

Güney Amerika'nın Şili ülkesinde, yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Protesto Başkenti Santiago’da Gerçekleşti

Göstericiler, başkent Santiago’daki Gabriela Mistral Kültür Merkezi önünde toplandı. Yürüyüş boyunca, "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, yanlarında taşıdıkları dövizlerde ise "Filistin'de soykırım yaşanıyor", "Diren Gazze" ve "Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verdiler.

Devlete Sesleniş

Eylemciler, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’e de çağrıda bulunarak, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini talep ettiler. Protestonun medyada geniş yer bulması, katılımın oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Destekleyen Kuruluşlar

Filistinli Kuruluşlar Derneği (Adepal) ve birçok insan hakları örgütü de bu yürüyüşe destek verdi. Devlet Başkanı Boric, 1 Kasım 2023 tarihinde, Gazze'deki olaylar nedeniyle Tel Aviv büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.