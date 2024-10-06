DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.122.128,19 -0,41%

Şili'de Yüzlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Sokaklara Döküldü

Şili'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 07:22
Şili'de Yüzlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Sokaklara Döküldü

Şili’de Filistin İçin Büyük Yürüyüş

Güney Amerika'nın Şili ülkesinde, yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı durmak ve Filistin halkına destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Protesto Başkenti Santiago’da Gerçekleşti

Göstericiler, başkent Santiago’daki Gabriela Mistral Kültür Merkezi önünde toplandı. Yürüyüş boyunca, "Özgür Filistin" sloganları atan protestocular, yanlarında taşıdıkları dövizlerde ise "Filistin'de soykırım yaşanıyor", "Diren Gazze" ve "Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verdiler.

Devlete Sesleniş

Eylemciler, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric’e de çağrıda bulunarak, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini talep ettiler. Protestonun medyada geniş yer bulması, katılımın oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Destekleyen Kuruluşlar

Filistinli Kuruluşlar Derneği (Adepal) ve birçok insan hakları örgütü de bu yürüyüşe destek verdi. Devlet Başkanı Boric, 1 Kasım 2023 tarihinde, Gazze'deki olaylar nedeniyle Tel Aviv büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak
2
Balıkesir'de Uyuyan Taksiciye Arkadaşından Saldırı
3
Haftanın Önemli Tarihleri ve Olayları
4
Lise Öğrencileri Afetlerde Kullanılacak İHA ile Birincilik Kazandı
5
10 Yıl Önceki Acı: PKK Yandaşlarının Vahşice Katlettiği Gençlerin Ailelerinin Yaşadığı Zor Günler
6
AK Parti Yeni Kanun Tekliflerini TBMM'ye Taşıyor
7
Charyn Kanyonu: Orta Asya'nın Doğal Harikası

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor