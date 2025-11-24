Silifke'de Motosiklet Kazası: Öğretmen Gülşen Tınas Yaşamını Yitirdi

Kaza Detayları

Mersin'in Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen Gülşen Tınas (56), Alparslan Türkeş Bulvarı'nda motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazada, sürücülüğünü M.K.Ç. isimli kişinin yaptığı motosikletin Tınas'a çarptığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gülşen Tınas ile motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Silifke Gazipaşa İlkokulu'nda görevli olan Tınas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

