Silifke'de palmiye tepeden kurtarılan sokak kedisi 'Mukadder'

Silifke'de palmiye ağacında mahsur kalan sokak kedisi 'Mukadder', itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sakin şekilde merdivenden inerek kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:17
Olay ve müdahale

Mersin'in Silifke ilçesinde, günlerdir bir palmiye ağacının tepesinde mahsur kalan sokak kedisi, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Mukaddem Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi çevresinde yaşandı. Merkezin bahçesindeki palmiye ağacında uzun süredir bulunan kediyi fark eden doktor ve hemşireler, durumu vakit kaybetmeden itfaiyeye bildirdi.

Kurtarma anı ve sonrası

Olay yerine gelen ekipler palmiye ağacına merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı. Kedinin, uzatılan merdivene korkmadan ve sakin bir şekilde yönelmesi ve kendi başına merdivenden inmesi, orada bulunanların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Kurtarma sonrasında sağlık çalışanları tarafından karnı doyurulan sevimli kediye 'Mukadder' adı verildi. Sokak kedisi olduğu belirlenen Mukadder, sağlık kontrollerinin yapılması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla daha sonra hayvan barınağına teslim edildi.

