Silivri'de Lodosu Hiçe Sayıp Denize Girdi — O Anlar Kamerada

Parkköy'de öğle vakti çekilen görüntüler izleyenleri şaşırttı

İstanbul'da etkili olan lodos Silivri'de kendini hissettirirken, Silivri Parkköy mevkiinde öğle saatlerinde bir vatandaş rüzgar ve dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dalgaların şiddetli olduğu, kişinin rüzgara ve dalgalara rağmen yüzdüğü ve canını tehlikeye attığı anlar yer alıyor.

Şans eseri adam sağ salim kıyıya ulaşırken, o anlar görenleri hayrete düşürdü.

