Silivri'de Lodosu Hiçe Sayıp Denize Girdi — O Anlar Kamerada

Silivri Parkköy'de öğle saatlerinde etkili lodosu hiçe sayan bir vatandaş denize girdi; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, kişi sağ salim kıyıya çıktı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:21
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:21
Parkköy'de öğle vakti çekilen görüntüler izleyenleri şaşırttı

İstanbul'da etkili olan lodos Silivri'de kendini hissettirirken, Silivri Parkköy mevkiinde öğle saatlerinde bir vatandaş rüzgar ve dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dalgaların şiddetli olduğu, kişinin rüzgara ve dalgalara rağmen yüzdüğü ve canını tehlikeye attığı anlar yer alıyor.

Şans eseri adam sağ salim kıyıya ulaşırken, o anlar görenleri hayrete düşürdü.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

