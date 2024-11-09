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Silivri'de Yapı Market Yangını Kontrol Altına Alındı

Silivri'de yapı markette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 23:49
Silivri'de Yapı Market Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Silivri'de Çıktı

Silivri'de, Varnalı Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir yapı markette yangın çıktı. Yangının kaynağı hala belirlenemedi fakat yangın, plastik malzemelerin bulunduğu depo kısmında meydana geldi.

İtfaiye Müdahale Etti

Olayın ardından, bölgeye Silivri ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca, polis ve sağlık ekipleri de olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Şu anda itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etmektedir.

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