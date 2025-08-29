Şimşek: 2025'te demir yolu dış finansmanı 4,2 milyar avro

Bakanın paylaşımı ve Dörtyol-Hassa desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansmanın toplamının yaklaşık 4,2 milyar avro olduğunu açıkladı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için sağlanan dış finansman tutarını değerlendirdi ve projeye ilişkin detayları paylaştı.

Bakan, projenin finansmanına ilişkin olarak, "Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı, söz konusu kaynağın özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak projelere yönlendirildiğini ve ulaşım altyapısının ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı desteklemede kritik rol oynayacağını vurguladı.