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Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi: 22 sanık yargılanacak

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 07.05.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 20:36
Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi: 22 sanık yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Duruşma günü için mahkeme tarafından belirlenecek olan süreçte, başsavcılığın 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde Sinan Ateş'in silahla öldürüldüğü ve beraberindeki Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirdiği olaya ilişkin soruşturmayı tamamladığı belirtildi. İddianame, 22 şüpheli hakkında ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.

Olaya karışan toplam 39 kişiden 17'si hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş olup, bu kişilerin soruşturması ayrı bir dosya üzerinden sürdürülecek

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