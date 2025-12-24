DOLAR
Sincapın Fındık Deposu: Off-Road Aracının Hava Filtresinde 1 Kg Fındık

GÜMOFF üyelerinin Yomra'da park ettiği off-road aracının hava filtresinde bir sincap tarafından depolanan yaklaşık 1 kiloluk temiz fındık bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:50
Trabzon'da gerçekleştirilen off-road etkinliği sonrası Gümüşhane Off-Road Kulübü (GÜMOFF) üyelerine ait park halindeki bir aracın hava filtresinde, bir sincap tarafından depolanmış 1 kiloya yakın fındık bulundu.

Olayın Detayları

GÜMOFF ekibi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen off-road yarışları için bölgeye gitmiş; araçlardan birini Yomra ilçesinde uygun bir alana park ederek diğer araçlarla Of ilçesine yoluna devam etmişler. Uzun süre kullanılmayan araç, geçen hafta sonu dağlık arazide sürüşe çıkarıldığında belirgin bir performans düşüklüğü göstermiş.

Performans kaybı nedeniyle bakıma alınan aracın hava filtresi açıldığında ilginç bir manzarayla karşılaşılmış: hava filtresi içinde temiz ve zarar görmemiş halde 1 kiloya yakın fındık bulunmuş. Yapılan incelemede, bir sincabın aracın geniş hava girişlerinden içeri girerek filtrenin bulunduğu bölgeyi kışlık erzak deposu haline getirdiği tespit edilmiş.

Kulüp Yetkililerinin Açıklamaları

Recep Şahin, olayı şöyle anlattı: "Yaklaşık 1 buçuk ay önce Of ilçesine gittik Off-Road yarışlarımız vardı. Bu aracımızı Yomra ilçesinde bıraktık diğer araçlarımızla birlikte yola devam ettik. Bizim aracı bıraktığımız yerde orada fındık kurutan insanlar vardı. Onlardan müsaade aldık arabayı bıraktık. Daha sonra döndüğümüzde aracımızı çok kullanmadık. Geçen hafta sonu dağlık araziye çıktık ve aracımızda bir performans düşüklüğü fark ettik. Daha sonra bakıma aldık ve gerekli kontrolleri yaptığımızda hava filtresini açtık ve içerisinde yaklaşık 1 kiloya yakın fındık gördük. Fındıklar tertemizdi, yıkadık sobada kurutup yedik. Sincaplar normal araçlara giremez ancak bizim araçlarımız özel araçlar olduğu için hava akışı önemli olduğundan hortum girişlerini geniş tutuyoruz. Sincap oradan girmiş ve kendine güzel bir yuva yapmış. O kadar kısa sürede bu kadar fındığı nasıl taşımış hayret ettim."

Alper Akçay da fındıkların tazeliğine vurgu yaparak, "İlk gördüğümüzde şok olduk, olaya dair mantık yürütemedik. Çocukların yaptığını düşündük ama arabanın bırakıldığı yere bakınca olayı çocukların yapmadığını anladık. Gerçekten hayret ettik. Sincabın kışlık erzakını aldık ama kendince güzel ama bizce yanlış bir yere konumlandırmış. Fındıkları temizledik ve buraya gelen misafirlerimizle yedik. Fındıklar gayet lezzetliydi" dedi.

Olay, doğa ile insan yapısının beklenmedik bir şekilde çakıştığı örneklerden biri olarak kayda geçti. Kulüp yetkilileri, hava girişlerinin geniş tutulmasının sincabın girmesine olanak sağladığını belirtti ve benzer durumlar için araç kontrolünün önemine dikkat çekti.

