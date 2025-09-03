Sinema Etkinlikleri Proje Desteği Kriterleri Değişiyor — 1 Ocak 2026'da Yeni Kılavuz

Sinema Etkinlikleri Proje Desteği Kriterleri Değişiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'de düzenlenecek ulusal ve uluslararası film festivalleri, film haftaları, film günleri ve film yarışmalarına ilişkin başvuruların değerlendirme kriterlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Yeni Kılavuz ve Yürürlük Tarihi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, başvurular 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni kriterlere göre değerlendirilecek. Kılavuz, 5 Ağustos'ta kamuoyuna duyuruldu.

Kılavuzun Hazırlanış Süreci

"Sinema Etkinlikleri Kılavuzu" sinema alanında faaliyet gösteren meslek birliği temsilcileri, yapımcı, yönetmen, oyuncu, sinema eleştirmenleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim görevlilerinin katkılarıyla hazırlandı.

Amaç ve Kapsam

Kılavuzun amacı, Türkiye'de gerçekleştirilecek sinema etkinliklerinin asgari standartlarını belirlemek, düzenleyicilere rehberlik etmek ve organizasyonların şeffaf, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

Başvurular ve Erişim

Buna göre, 1 Ocak 2026 ve sonrasındaki proje ve etkinlik başvurularında kılavuzda yer alan hususlar esas alınacak. Kılavuza Sinema Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.