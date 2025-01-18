Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Blinken'a Tepki: 'Kabul Edilemez'

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Cevap: 'Bu Tutum Kabul Edilemez'

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın basın toplantısında, soru sormaya çalışan gazeteci Sam Husseini'nin zorla salondan çıkarılmasını şoke edici bulduğunu ifade etti.

RSF'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Gazetecilere yönelik bu tarz bir tutum hiçbir yönetim için kabul edilemez ve bir emsal teşkil etmemelidir. Husseini başka bir sorun olmadan mesleğini yapabilmelidir," ifadesine yer verildi. Ayrıca, Husseini'nin ABD Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında zor sorular sorduğu için zorla çıkarılmasının şoke edici olduğu belirtildi.

Protestolar ve Olayın Detayları

Olay, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın görevindeki son konuşmasını gerçekleştirdiği sırada yaşandı. Salonda bulunan bazı gazeteciler, Blinken'a "soykırımcı" diyerek protesto etti. Bu protesto sırasında, gazeteci Max Blumenthal, Blinken'a hitaben, "Gazze'de 300 gazeteci sizin bombalarınızın hedefi oldu. Mayıs ayında bir anlaşmamız vardı, bunu hepimiz biliyorduk. Neden kurala dayalı bir düzeni siyonizme olan bağlılığınız için feda ettiniz?" sözleriyle seslendi.

Görevliler, Blumenthal'in salondan ayrılmasını talep etti. Bunun yanı sıra, Sam Husseini, protestosunun ardından 3 polis tarafından zorla salondan çıkarıldı. Husseini'nin o anki ifadesi kameralara yansırken, "Ellerinizi çekin üstümden, çekin ellerinizi üstümden. Burada sessizce oturuyordum ama şimdi iki ya da üç kişi tarafından zorla tutuluyorum. Bir de basın özgürlüğü hakkında konuşuyorsunuz. Canımı acıtıyorsunuz, bana zarar veriyorsunuz. Uluslararası toplumdan Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar herkes soykırım ve ayrımcılık yaptığınızı söyledi. Suçlusunuz. Neden Lahey'de değilsiniz?" dedi.