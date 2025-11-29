Sinop Boyabat’ta Traktör Kazası: 3 Yaralı, 1’i Ağır

Sinop Boyabat’ta traktör kazası: 3 yaralı
Dodurga Yaylası mevkiinde meydana geldi
Sinop’un Boyabat ilçesinde, Dodurga Yaylası mevkiinde seyir halindeki bir traktörün engebeli arazide kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAKTÖR KAZASINDA İLK ALINAN BİLGİLERE GÖRE 1'İ AĞIR ÜÇ KİŞİ YARALANDI.