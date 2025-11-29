Sinop Boyabat’ta Traktör Kazası: 3 Yaralı, 1’i Ağır

Sinop’un Boyabat ilçesi Dodurga Yaylası mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı; yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:02
Sinop’un Boyabat ilçesinde, Dodurga Yaylası mevkiinde seyir halindeki bir traktörün engebeli arazide kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

