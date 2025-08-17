DOLAR
Sinop Gerze'de Orman Yangını Söndürüldü — 1400 metrekare Zarar

Sinop'un Gerze ilçesindeki Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü; 1400 metrekare alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:49
Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisinde kontrol altına alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; yapılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangında 1400 metrekare alan zarar gördü.

