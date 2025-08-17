Sinop Gerze'de Orman Yangını Söndürüldü — 1400 metrekare Zarar

Sinop Gerze'de Orman Yangını Söndürüldü

Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisinde kontrol altına alındı

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Belören köyü Türkmenlioğlu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün yangın çıktı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; yapılan soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangında 1400 metrekare alan zarar gördü.